Życie bez kompleksów, czy to możliwe?

Od zawsze czułaś się mało atrakcyjna, a to z powodu dużego nosa, który nie pasuje do twojej wąskiej twarzy, a to policzki są zbyt kościste. Powodów, by nie akceptować swojego wyglądu jest naprawdę wiele. Kompleksy, które głęboko skrywamy w sobie, skutecznie odbierają poczucie własnej wartości. Powodują one izolację, frustrację, a czasem nawet depresję. Czy jest jakiś mało inwazyjny sposób, by w końcu polubić siebie i zacząć żyć normalnie?

Jak wyjaśnia Konrad Lewandowski, lekarz medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej, specjalizujący się w zabiegach z użyciem wypełniaczy: „W moim gabinecie pojawia się wiele osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, które chcą poczuć się dobrze w swoim ciele. Wiem jak ważny jest w dzisiejszych czasach wygląd. Oczywiście nie można popadać w przesadę, ale gdy kompleksy skutecznie odbierają radość z życia, warto poszukać rozwiązania. Spotykam kobiety, które z powodu problemów ze skórą całkowicie wyizolowały się, przestały spotykać się ze znajomymi. Uważam, że dzisiejsza medycyna estetyczna jest na tyle zaawansowana, że w mało inwazyjny sposób można szybko pozbyć się kompleksów, które nas ograniczają. Garbki na nosie, czy też jego rozmiar można skorygować bez skalpela - kwasem hialuronowym, tak samo zmarszczki czy nawet kształt policzków. Zastosowań tego preparatu jest naprawdę sporo, dlatego przed zastosowaniem radykalnych i drogich kroków warto zastanowić się nad łagodniejszym, ale równie skutecznym rozwiązaniem.”

Kwas hialuronowy to naturalnie występująca w organizmie substancja, znajdziemy ją w skórze, włosach czy w mazi stawowej. Podczas zabiegów estetycznych wykorzystywany jest kwas, który uzyskuje się dzięki specjalnym szczepom bakterii i procesowi fermentacji mikrobiologicznej. Tak uzyskana substancja jest bezpieczna dla zdrowia i rozkłada się w organizmie w naturalny sposób. Kwas hialuronowy jest dobrą alternatywą dla skomplikowanych operacji plastycznych. Najczęściej stosowany jest do wypełniania zmarszczek, jednak w ostatnim czasie wykorzystywany jest również do korygowania kształtu, rozmiaru i linii nosa. Pozwala uzyskać doskonałe efekty także przy formowaniu policzków, owalu twarzy ust, brody czy kości żuchwy.

Jak tłumaczy Konrad Lewandowski, lekarz medycyny estetycznej: „Zabieg z wykorzystaniem kwasu hialuronowego zajmuje max 30 min. Polega na wstrzyknięciu w odpowiednie miejsca gęstej substancji, którą później formuje się do uzyskania pożądanego kształtu. Do zminimalizowania dyskomfortu pacjenta w czasie zbiegu używany jest specjalny krem znieczulający. W ten sposób zmiana wyglądu odbywa się praktycznie bezboleśnie. Efekty utrzymują się nawet do 2 lat.”

Jeśli kompleksy uniemożliwiają nam normalne życie, warto zastanowić się, czy jest sposób, by jest wyeliminować. Czasami jedna wizyta w gabinecie lekarskim pozwala w końcu poczuć się dobrze we własnej skórze.